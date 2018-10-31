ناشئة واسط وكلباء يتوجان بطلي "سباحة الزعانف"

الشارقة 24:

نال مركز ناشئة واسط لقب "فئة الناشئة"، فيما توج مركز ناشئة كلباء بطلاً "لفئة الشباب"، في بطولة السباحة بالزعانف، التي نظمتها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، واستأثر مركزا خورفكان "فئة الناشئة"، وواسط "فئة الشباب" بالمركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث ناشئة المليحة لــــ "فئة الناشئة"، ومركز ناشئة دبا الحصن لـــ "فئة الشباب".

أقيمت منافسات البطولة في مركز ناشئة خورفكان بمشاركة 116 ناشئاً وشاباً، من المنتسبين لمراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بهدف تعزيز روح التحدي بين الناشئة ورفع مستوى لياقتهم البدنية، إضافةً إلى الكشف عن المتميزين وتأهيلهم للبطولات الوطنية، في أجواء آمنة يشرف عليها كادر فني مؤهل من أفضل منشطي السباحة بمراكز ناشئة الشارقة.

وأسفرت نتائج السباقات الفردية لفئة الناشئة عن فوز الناشئ عبيد عدنان من ناشئة خورفكان بالمركز الأول في سباق بمسافة 25 متراً حرة، تلاه في الترتيب الثاني ماجد ناصر من ناشئة واسط، أما المركز الثالث فكان من نصيب هزاع خليفة، وحصد الناشئ يوسف يعقوب من ناشئة خورفكان المركز الأول في سباق 50 متراً حرة، واحتل مركز الوصيف عبد الله سيف من ناشئة دبا الحصن، بينما جاء سعيد إسماعيل في الترتيب الثالث.

أما سباقات فئة الشباب فحصد فهد حمد وحسن يونس من ناشئة واسط المركزين الأول والثاني، وجاء محمد سعيد من ناشئة دبا الحصن في الترتيب الثالث، كما تصدر عبد العزيز يونس الترتيب الأول في سباق 100 متر حرة، بينما حصد المركزين الثاني والثالث كلاً من عبد الله إبراهيم وعبد الله صنقور من ناشئة كلباء.

وكشفت البطولة عن عناصر شبابية واعدة في رياضة السباحة بالزعانف، استطاعت تحقيق أزمنة متقدمة في السباقات المختلفة، بالشكل الذي يمكنهم في المستقبل القريب من المشاركة في العديد من البطولات والمنافسات المحلية والإقليمية والدولية.