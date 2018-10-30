طاقم تحكيم إماراتي لإدارة "كلاسيكو السودان" بين الهلال والمريخ

الشارقة 24- محمود علي:

كلفت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم الطاقم الإماراتي الدولي المونديالي بقيادة محمد عبد الله حسن، لإدارة مباراة "كلاسيكو السودان"، التي ستجمع قطبي الكرة السودانية، المريخ والهلال، الجمعة المقبل، باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ويضم الطاقم محمد عبد الله حسن "ساحة"،و محمد أحمد يوسف "مساعد أول"، وحسن المهري "مساعد ثان"، وأحمد عيسى درويش "حكماً رابعاً"، وسلطان محمد صالح "حكم فيديو أول"، وصقر حمدان الزعابي "حكم فيديو ثان".

الجدير بالذكر أن مباراة "كلاسيكو السودان"، تقام برعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وبالتزامن مع عام زايد 2018، حيث تأتي المبادرة التاريخية إيماناً بالعلاقات المتميزة التي تربط الإمارات بالسودان منذ قيام الاتحاد، ويشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع الاتحاد السوداني لكرة القدم.