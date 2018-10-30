لجنة الاستراتيجية بـ "الشارقة الرياضي" توزع المهام على أعضائها

الشارقة 24:

عقدت لجنة الاستراتيجية بمجلس الشارقة الرياضي، اجتماعها الأول، مؤخراً، بمقر المجلس، برئاسة الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، لمناقشة قرار تشكيل اللجنة، والتعريف بالأعضاء، وعرض ما تم إنجازه، وخطة العمل، بجانب توزيع الأدوار والمهام على الأعضاء.

حضر الاجتماع، سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، الذي ألقى كلمته الافتتاحية، ورحب بالرئيس والأعضاء، وتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة لما فيه مصلحة الإمارة الباسمة، والمجال الرياضي بشكل عام.

ومن ثم، تم العمل على توزيع الأدوار وتكليف الأعضاء بمختلف المهام، منها دراسة الرؤية، والرسالة، والتوجهات الاستراتيجية، ودراسة توافق قانون مشروع الرياضة في الإمارات، وقانون المجلس الرياضي، والاطلاع على الهيكل التنظيمي الخاص بالمجلس مع الاختصاصات وإبداء الرأي.

تضمن الاجتماع العمل على دراسة مدى جدوى اللجان الدائمة بالمجلس، وإمكانية تحويلها إلى وحدات تنظيمية، وتقديم تقارير جوائز التميز حول محور الاستراتيجية، بجانب حصر الشركاء الاستراتيجيين للمجلس، وحصر أسماء اللجان الدائمة، بحث ودراسة مؤشرات القياس، ووضع استبيان ونشره، بجانب إعداد إحصائيات حول الأندية في الإمارة الباسمة.

من جانبه، أشار سعادة عيسى هلال الحزامي إلى أنه تم تشكيل لجنة الاستراتيجية لما تفتضيه المصلحة العامة، وبناءً على توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة حثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، للاهتمام بكل ما يتعلق بوضع الاستراتيجيات الشاملة التي تهم القطاع الرياضي بالإمارة.

وأضاف سعادته، أن مهام اللجنة التي تم توزيعها على الأعضاء تأتي تماشياً مع رؤية المجلس في نشر الثقافة الاستراتيجية، والإدارة بالأهداف الواقعية والمبنية على الإمكانيات والموارد المتوفرة، التي تشكل تأثيراً إيجابياً عليها بحيث يشكل تعاون الأندية مع اللجنة، تحقيقاً لأهدافها، حيث سيقوم الأعضاء بالعديد من الزيارات الميدانية للأندية بجانب عدد من المؤسسات الرياضية.

وبدوره، أشار الدكتور عبد الله عبد الرحمن، إلى أنه تطلع لجنة الاستراتيجية إلى دور كبير في وضع خطة استراتيجية، تشمل الرسالة والرؤية والقيم والأهداف، بما يصب في مصلحة القطاع الرياضي بالإمارة، وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال اقتراح الندوات والورش التي تساعد في نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي في الأندية والمؤسسات الرياضية في الإمارة، بجانب القيام بالزيارات الميدانية.

وأضاف عبد الرحمن، أن أعمال اللجنة ستسهم في الارتقاء بالقطاع الرياضي، من واقع الخطط الطموحة التي يتم وضعها وتنفيذها بهدف خدمة أندية الإمارة الباسمة والتعرف على مؤشرات الأداء.