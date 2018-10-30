جمعة الشامسي يكرم فريق نادي الحمرية لكرة القدم تحت 15 سنة

الشارقة 24:

كرم جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ضمن احتفال نظمه النادي، في مقره، فريقه لكرة القدم تحت 15 سنة، لنيله، درع الأداء المتميز للموسم الماضي 2017- 2018، من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وفي بداية الحفل، أشاد جمعة الشامسي بمستوى فريق كرة القدم تحت 15 سنة، خلال مبارياته في الموسم الماضي، وما تحلى به من أداء رفيع وأخلاق رياضية أهلته لنيل درع الأداء المتميز.

وأشار الشامسي إلى أن رؤية النادي تهدف إلى إبراز الأخلاق الرياضية لكي تكون عنوان اللعب داخل أرض الملعب وخارجه، لافتاً إلى أن القيم الرياضية هي التي يجب أن يؤسس عليها اللاعب منذ صغره ليتحلى بها طوال مشواره الرياضي.

وهنأ الشامسي الفريق واللاعبين الجهاز الإداري والفني، على نيلهم الدرع، مشيراً إلى أن النادي يفخر بهذا الجيل من أبناء 15 سنة في رياضة كرة القدم.

حضر الاحتفال سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة والجهاز الإداري والفني لفريق كرة القدم لتحت 15 سنة واللاعبين، بجانب كوادر النادي.