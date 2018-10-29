ترشيح لجنة دوري المحترفين لجائزة أفضل منصة رقمية في آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومنظمة جوائز صناعة الرياضية الآسيوية عن ترشيح لجنة دوري المحترفين لجائزة أفضل منصة رقمية رياضية عن مشروع المقعد الافتراضي الخاص ببث المباريات عن طريق تقنية الواقع الافتراضي، بالشراكة مع اتصالات وشركة ميديا برو.

واختيرت لجنة دوري المحترفين ضمن أفضل 10 منصات رقمية رياضية على مستوى القارة.

وسيُكشف لاحقاً عن القائمة النهائية التي تضم ثلاثة مرشحين فقط تتم دعوتهم لحضور حفل جوائز مؤسسة صناعة الرياضة في آسيا 2018، الذي سيقام في بانكوك يومي 19 و20 نوفمبر المقبل.

كانت لجنة دوري المحترفين قد أعلنت في مارس من العام الجاري عن إطلاق مشروع المقعد الافتراضي الذي يمكن عشاق كرة القدم الاستمتاع بمشاهدة المباريات عبر تقنية البث الافتراضي عبر تثبيت التطبيق على الأجهزة التي تعمل على نظامي "آي او أس" و"اندرويد".

وأصبحت مباراة نهائي كأس الخليج العربي لموسم 2017-2018 التي أقيمت الخميس الموافق 29 مارس الماضي بين الوحدة والوصل أول مباراة في تاريخ كرة القدم يتم بثها كاملة بشكل مباشر عبر تقنية الواقع الافتراضي.