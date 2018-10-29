فيفاني: التركيز سيقود اتحاد كلباء للفوز على عجمان

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد الإيطالي فابيو فيفاني مدرب فريق اتحاد كلباء أن فريقه يهدف للبقاء مع الكبار في دوري الخليج العربي.

وأوضح المدرب خلال المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء عجمان بالجولة الثامنة من دوري الخليج العربي أن على فريقه الاستمرار في حصد النقاط من أجل البقاء مع الكبار.

وأضاف: المحافظة على التركيز خلال المواجهة المرتقبة طريقنا لحصد النقاط الثلاث، سأستمر في تصحيح بعض الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال المراحل السابقة.

وأكد المدرب أن اكتمال فريقه يشعره بالارتياح خلال المواجهة المقبلة أمام عجمان.