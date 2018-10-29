نادي الشارقة للفروسية يستضيف منافسات الأسبوع الـ 4 لدوري القفز

الشارقة 24:

أقيمت بميادين نادي الشارقة للفروسية والسباق منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الثامنة، برعاية لونجين وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبالتعاون مع نادي الشارقة.

اشتملت المنافسات على 11 شوطاً، في يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأقيمت 6 أشواط على ميدان الصالة المغطاة، والبقية على الميدان الرملي الخارجي، وهي المرة الأولى التي تقام على أرضه منافسات للقفز منذ انطلاقة الموسم.

اتسمت منافسات الأسبوع بقوة الأداء مع بداية مرحلة تجميع النقاط، وانطلقت الأسبوع الماضي بمركز الإمارات للفروسية في دبي.

شهد منافسات الدوري الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وغانم الهاجري أمين عام اتحاد الفروسية، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وتابع سير المنافسات حسام زميت المستشار الفني ممثل اتحاد الفروسية والسباق.

منافسات الفئة الأولى

ارتفع عدد الأشواط المخصصة لفرسان الفئة الأولى وبلغ 5 أشواط، جرت خلال يومين على الميدان الرملي الخارجي، شوطان بمواصفات الجولة الواحدة، وثلاثة أشواط بمواصفات الجولة لواحدة مع جولة للتمايز، وأولها من جولة واحدة صمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وشارك فيه 37 فارساً وفارسة، نجح 5 منهم في إكمال الجولة دون خطأ.

أحرز المركز الأول فارس الفئة الوسطى هشام غريب بالجواد "كيه أبراكس"، من اسطبلات العلي، والشوط الثاني من جولة مع تمايز وعلى نفس الارتفاع، جرت فعالياته بمشاركة 25 فارساً وفارسة، 8 منهم أكملوا الجولة الرئيسة دون خطأ، في حين أكمل 6 فرسان جولة التمايز دون خطأ، ونجح الفارس هشام غريب في إكمال ثنائية بعد تحقيقه الفوز بالجواد "أبراكس".

وفي منافسة الجولة الواحدة على حواجز 135 سم، شارك 27 فارساً، نجح منهم 13 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وجائزة المركز الأول كانت من نصيب فارس الفئة الكبرى محمد شافي الرميثي بالفرس "دوكسان بي" من نادي تراث الإمارات، انتقل الفرسان بعدها للمشاركة في شوطين من جولة واحدة مع تمايز.

وفي الشوط قبل الأخير، تنافس 22 فارساً وفارسة على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، و8 منهم انتقلوا إلى جولة التمايز، ونجح 3 فرسان في إكماله دون خطأ، وأحرز المركز الأول الفارس الناشئ علي حمد الكربي بالجواد "أير أوكرين" من نادي الشارقة للفروسية.

شوط الختام من جولة مع تمايز يعتبر أهم أشواط منافسات الأسبوع الرابع لدوري القفز، بعد أن بلغ ارتفاع حواجز المسار 140 سم، وقبل تحديات الشوط 17 فارساً وفارسة جميعهم من الفئتين الكبرى والوسطى عدا الفارس الناشئ موفي الكربي من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل الجولة الرئيسة 9 فرسان دون خطأ.

وفي جولة التمايز انحصر التنافس بين 3 فارسات، وحسمت الصدارة فارسة الفئة الوسطى تينا لوند بالجواد "فريستايل 39" من نادي دبي للبولو والفروسية.

شوطان لثلاث فئات

وأقيم شوطان على ميدان الصالة المغطاة لمشاركة الفرسان من الفئة الصغرى و"الجونيورز"، وخيول القفز عمر 5 ـ 6 سنوات، الأول من جولة واحدة، على حواجز 120 سم، وتنافس فيه 19 فارساً من أصحاب خيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات، نجح منهم 6 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وتصدرتهم الفارسة أليس ديباني بالفرس "هيرا اف بي اتش" من مركز الإمارات للفروسية، و18 فارساً من "الجونيورز" نجح منهم 8 فرسان، وجائزة المركز الأول نالها الفارس أيمن ناصر بالفرس "براندي" من نادي الشارقة للفروسية، وشارك 25 فارساً من الفئة الصغرى، 6 منهم أكملوا الجولة دون خطأ، وأحرز المركز الأول الفارس ناصر خميس علي سعيد بالفرس "كابريس" من نادي تراث الإمارات.

ولنفس الفئات، أقيم شوط من جولة مع تمايز على حواجز الـ 120 سم، 18 فارساً وفارسة بخيول القفز الصغيرة 5 ـ 6 سنوات، 5 بدون خطأ في الرئيسة و4 منهم في التمايز، وفاز بالمركز الأول الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد "دايموند ويي" من نادي الشارقة للفروسية، و19 من الفرسان "الجونيورز"، 4 منهم أكملوا الرئيسة والتمايز دون خطأ، وحقق الفارس أيمن ناصر الصدارة بالفرس "براندي" وأكمل ثنائية، وأكمل فارس الفئة الصغرى ناصر خميس ثنائية أيضا بالفرس "كابريس" من نادي تراث الإمارات.

أشواط المبتدئين والفرسان الأطفال

الشوط الأول لفئة الفرسان المبتدئين على حواجز 80 ـ 90 سم، وشارك فيه 44 فارساً وفارسة نجح منهم 25 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وفي الشوط الثاني شارك 42 فارساً نجح منهم 18 فارساً.

ولفئة المبتدئين والفرسان الأطفال وخيول القفز عمر 4 ـ 5 سنوات أقيم شوطان على حواجز 110 سم، الأول شارك فيه 45 فارساً وفارسة ونجح منهم 25 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، والشوط الثاني شارك فيه 52 فارساً وفارسة، نجح منهم 22 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ.