سالم بن هويدن: استراتيجية الكاراتيه بنادي الذيد أثمرت نتائجه

الشارقة 24:

أكد سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، في محاضرة بعنوان "مسيرة من ذهب"، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها النادي لتطوير لعبة الكاراتيه خلال الفترة الماضية، أثمرت بشكل واضح، من خلال الدورات والبطولات المختلفة، وهي استراتيجية تم العمل عليها وفق رؤية واضحة وبعيدة المدى.

وأضاف بن هويدن، أن هذه الاستراتيجية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت بعد تعب ودراسة وعقد اجتماعات جمعت الأكاديميين المختصين بالكاراتيه، والتي انطلقت بتحقيق الغاية الفنية بالدرجة الأولى، والتي ظهرت من خلال ما تحقق في 3 مواسم رياضية متتالية، والتي كانت ناجحة بكل المقاييس.

ولفت بن هويدن، إلى أنه في نهاية الموسم الرياضي 2015-2016 انضم مجموعة من اللاعبين المواطنين للتدريبات وخاصة فئة الشباب، وإعداد قليلة لفئة الأشبال والناشئين، وزيادة عدد اللاعبين المقيمين ليصل إلى 45 لاعب يتدرب بانتظام، مضيفاً وفي الموسم الرياضي 2016-2017، تم وضع استراتيجية خاصة وجديدة لتطوير لعبة الكاراتيه في النادي.

ومن جهته، أشاد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بتطور رياضة الكاراتيه في نادي الذيد، مؤكداً أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، جاهز لتقديم الدعم الفني لمواصلة تطور الكاراتيه في النادي.

وأكد العويس أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، يتطلع للتعاون مع جميع الأندية، بهدف خدمة الرياضة الإماراتية، وتقديم الدعم الفني المتاح، مثنياً على جهود نادي الذيد فيما وصل إليه من نجاح.