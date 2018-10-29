اللجنة الأولمبية الوطنية تُعيّن عيسى هلال الحزامي عضواً بمجلس الإدارة

الشارقة 24:

أصدر المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الوطنية، قراراً، بإضافة سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، كعضو في مجلس الإدارة للفترة الأولمبية 2017 – 2020، حيث نقل القرار سعادة طلال أحمد الشنقيطي الأمين العام للوكالة.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة عيسى هلال الحزامي شكره وتقديره إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس الإدارة، للانضمام إلى عضوية اللجنة، مؤكداً أن ذلك شرف لخدمة الدولة بشكل عام، والرياضة بشكل خاص وفق النهج المرسوم من قبل اللجنة الأولمبية.

وأكد سعادته سعي اللجنة لحشد جميع الأفكار لخدمة الرياضة في الدولة تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية، لما فيه مصلحة الرياضة، بدعم من القيادة الرشيدة، ورفعةً للرياضة الإماراتية في كل المحافل قارياً ودولياً، حيث يعمل الجميع من أجل هدف واحد من خلال ترجمة رؤية القيادة في كافة قطاعات المشاركة، ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة.