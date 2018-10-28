اتحاد الكرة و"أبوظبي الرياضي" يكشفان تفاصيل "السوبر السوداني"

الشارقة 24 - محمود علي:

كشف اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي النقاب عن تفاصيل "كلاسيكو السودان" الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، والذي يجمع المريخ والهلال على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة برعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

ويأتي السوبر السوداني بالتزامن مع عام زايد 2018، حيث تأتي المبادرة التاريخية إيماناً بالعلاقات المتميزة التي تربط الإمارات بالسودان منذ قيام الاتحاد.

وعقد، الأحد، المؤتمر الصحافي الذي استضافه مقر مجلس أبوظبي الرياضي وتم الكشف فيه عن تفاصيل الحدث.

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن إقامة "القمة السودانية" تمثل استمراراً لخطط مجلس أبوظبي الرياضي في استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية والقارية والإقليمية.

وكشف محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة عن إسناد مهمة إدارة كلاسيكو المريخ والهلال لطاقم تحكيم إماراتي علاوة على استخدام تقنية الفيديو في المباراة المرتقبة للمرة الأولى، وأوضح أن الاتحاد سيعلن عن أسماء طاقم التحكيم قبل 48 ساعة من موعد المباراة المقررة مساء الجمعة.

وأوضح يعقوب السعدي مدير عام قنوات أبوظبي الرياضية أن أبوظبي للإعلام خصصت قناة أبوظبي الرياضية الأولى لتغطية كل ما يتعلق بالكلاسيكو على مدار 4 أيام توفر من خلالها تغطية شاملة تعكس أهمية الحدث.

وحول تفاصيل التغطية، قال "خصصنا 40 كاميرا لنقل المباراة من بينها 25 كاميرا للملعب و15 كاميرا للأستوديو المباشر والذي يسبق انطلاقة المباراة بثلاث ساعات مع تواجد المراسلين داخل وخارج الملعب ومع بعثة الفريقين بمقرات الإقامة وصولاً إلى ملعب المباراة".

وأوضح أن المباراة ستكون متاحة لكل القنوات العربية والسودانية وقد تم التواصل مع اتحاد إذاعات الدول العربية لتعميم بث المباراة، كما أن الأحداث المصاحبة ستكون متاحة لكل القنوات.

من جانبه، أكد أحمد القبيسي عضو اللجنة المنظمة لـ "كلاسيكو السودان" أن الفائز في المباراة سيحصد جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار، مقابل 100 ألف دولار لصاحب المركز الثاني.