دبا الحصن وحتا يتأهلان لدور 16 من كأس رئيس الدولة

الشارقة 24 - محمود علي:

تأهل فريقا دبا الحصن وحتا، إلى دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، للموسم الرياضي 2018-2019، وذلك قبل جولة واحدة من ختام التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى المؤهلة لأغلى المسابقات الكروية المحلية .

وجاء تأهل نادي دبا الحصن، بعد فوزه السبت على العربي، 3-1، لحساب المجموعة الأولى ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، مستفيداً من المواجهة المباشرة مع فريق الحمرية "الوصيف" برصيد 6 نقاط من فوزين، على العربي، 2-1، ومسافي، 4-2، وخسارة واحدة أمام دبا الحصن بالجولة الأولى، 2-1 .

وكان دبا الحصن، قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على الحمرية، 2-1، وعلى خورفكان بذات النتيجة .

فيما تأهل نادي حتا، بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، من فوزين على مصفوت، 4-3، والعروبة، 4-1، وتعادل سلبي مع الذيد، مستفيداً كذلك من المواجهة المباشرة مع فريق العروبة "الوصيف" الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، من فوزين على الذيد، 2-0، وعلى التعاون، 5-،0 والتعادل مع مصفوت، 2-2 .

وتجري منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات، في الثاني والثالث من الشهر المقبل، حيث سيواجه دبا الحصن مسافي، وخورفكان مع الحمرية، لحساب المجموعة الأولى، فيما يواجه مصفوت الذيد، والتعاون مع حتا.