قبل جولة من ختام التصفيات

دبا الحصن وحتا يتأهلان لدور 16 من كأس رئيس الدولة

  • الأحد 28, أكتوبر 2018 في 7:37 م
  • من منافسات البطولة
    من منافسات البطولة
حسمت الفرق المتأهلة، إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، مع تأهل دبا الحصن وحتا رسمياً، وذلك قبل جولة واحدة، من ختام التصفيات التمهيدية لأندية الأولى.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
تأهل فريقا دبا الحصن وحتا، إلى دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، للموسم الرياضي 2018-2019، وذلك قبل جولة واحدة من ختام التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى المؤهلة لأغلى المسابقات الكروية المحلية .
 
وجاء تأهل نادي دبا الحصن، بعد فوزه السبت على العربي، 3-1، لحساب المجموعة الأولى ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، مستفيداً من المواجهة المباشرة مع فريق الحمرية "الوصيف" برصيد 6 نقاط من فوزين، على العربي، 2-1، ومسافي، 4-2، وخسارة واحدة أمام دبا الحصن بالجولة الأولى، 2-1 .
 
وكان دبا الحصن، قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على الحمرية، 2-1، وعلى خورفكان بذات النتيجة .
 
فيما تأهل نادي حتا، بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، من فوزين على مصفوت، 4-3، والعروبة، 4-1، وتعادل سلبي مع الذيد، مستفيداً كذلك من المواجهة المباشرة مع فريق العروبة "الوصيف" الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، من فوزين على الذيد، 2-0، وعلى التعاون، 5-،0 والتعادل مع مصفوت، 2-2 .
 
وتجري منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات، في الثاني والثالث من الشهر المقبل، حيث سيواجه دبا الحصن مسافي، وخورفكان مع الحمرية، لحساب المجموعة الأولى، فيما يواجه مصفوت الذيد، والتعاون مع حتا.