22 هدفاً في الجولة 7 لدوري الخليج العربي والشارقة في الصدارة

الشارقة 24 – محمود علي:

انتهت الجمعة منافسات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي التي تمسك خلالها الشارقة بصدارة الترتيب، وعاد مرة أخرى لسكة الانتصارات بعد التعادل في الجولتين الماضيتين.

السطور التالي ترصد أبرز أرقام الجولة:

1- شهدت هذه الجولة تسجيل 22 هدفاً، وجاءت 10 أهداف منها بعد الدقيقة 75.

2 - نجح فريقا الظفرة وشباب الأهلي في الوصول خلال هذه الجولة للفوز الثالث على التوالي.

3 - الإمارات هو الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يحقق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالي.

4 - نجح سبعة لاعبين في التسجيل للجولة الثانية على التوالي هم: ماركوس بيرغ (العين) سبستيان تيغالي (الوحدة) ليوناردو بيريرا (الجزيرة) محمد بن يطو (الفجيرة) تومي رييس (اتحاد كلباء) بيدرو كوندي (بني ياس) ألفارو نيغريدو (النصر).

5 - انفرد البرازيلي ويلتون سوارس مهاجم الشارقة بصدارة الهدافين ورفع رصيده إلى 8 أهداف بعد هدفه في شباك بني ياس.

6 - تبادل العين والجزيرة موقعيهما في الترتيب فتقدم الأول خطوة إلى المركز الثاني، وتراجع الأخير خطوة إلى المركز الثالث، وظل الوحدة رابعاً كما هو.