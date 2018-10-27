افتتاح أول مركز تدريب لـ "الدفاع عن النفس" في حديقة النوف بالشارقة

الشارقة 24:

دشن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أول مركز تدريب لرياضاته في حدائق الأحياء، وذلك بحديقة النوف في مدينة الشارقة.

وبهذه المناسبة، نظم النادي حفلاً بحديقة النوف، برعاية الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، حضره سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وأحمد العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأحمد سعيد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد أحمد العويس في كلمته خلال الحفل أن فكرة "مراكز التدريب" في حدائق الأحياء جاءت لتكون الرياضة وممارستها أقرب إلى الطلاب، بما يوفر لهم الوقت والجهد ولا يؤثر على دراستهم، مشيداً بدعم مجلس الشارقة الرياضي للفكرة، وبالتعاون المثمر مع بلدية الشارقة لإنجاح هذا العمل.

وكرم الحزامي والنقبي والعويس اللاعبين الحاصلين على ميداليات في بطولة كأس الاتحاد للجودو في الموسم 2018/2019 كأس عام زايد، إضافة إلى تكريم الفريق الثقافي من لاعبي الكاراتيه تقديرا لتميزهم الثقافي، وكذلك تكريم لاعبي ولاعبات التايكوندو الذين اجتازوا اختبارات الترقي في الأحزمة: الأصفر والأخضر والأزرق.

بعدها قام الحزامي والنقبي والعويس والجروان والحضور بقص شريط افتتاح مركز التدريب بحديقة النوف والتجول في صالاته ومتابعة عروض التدريب به.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عن سعادة المجلس بانطلاق هذه المبادرة النوعية لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والرامية إلى نشر الألعاب وفنونها في حدائق الأحياء.

فيما أثنت سعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على المشروع وأهميته لنشر ثقافة هذه الرياضات بين أفراد المجتمع بهدف النهوض بها وخلق قاعدة أكبر من الممارسين لها وصناعة الأبطال بها.

وأشار أحمد سعيد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى أهمية المبادرة ونشرها لثقافة الدفاع عن النفس في المجتمع.