العين يخطف الفوز على عجمان في 10 دقائق وينهي المباراة بثلاثية

الشارقة 24 - محمود علي:

قفز العين إلى الصدارة مؤقتاً، بعد فوزه على مضيفه عجمان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنها إستاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، الجمعة.

وسجل ماركوس بيرغ الهدف الأول في الدقيقة الـ 82، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الـ 86، وسجل إبراهيم دياكيه الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع العين رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، في انتظار نتيجة لقاء الشارقة أمام بني ياس الليلة، أمّا عجمان فتوقف رصيده عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.