20 لاعباً بقائمة الوصل استعداداً لمواجهة الأهلي المصري

الشارقة 24 - محمود علي:

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الوصل الرياضي مساء الجمعة، إلى مصر، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة فريق الأهلي المصري، في مباراة الذهاب لدور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت الإمارات، على أن تعود البعثة إلى دبي مرة أخرى، عقب نهاية اللقاء مباشرة.

وتضم البعثة برئاسة عبيد سلطان الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي، كلاً من الكابتن حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، ومشرف الفريق الأول، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.

كما تضم البعثة 20 لاعباً هم، يوسف الزعابي، وحميد عبد الله، وسلطان المنذري، وعبد الرحمن علي، ووحيد إسماعيل، وعبد الله جاسم، وسالم العزيزي، وعبد الله خميس، وأحمد عيسى، وعلي سالمين، وحميد عباس، وخليل خميس، ومحمد سرور، وخميس إسماعيل، ويوسف أحمد، وعلي صالح، وأوه بان سوك، وفابيو دي ليما، وكايو كانيدو، وفينيسيوس ودي ليما.