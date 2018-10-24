مجلس الشارقة الرياضي يناقش استعداداته ليومي "العلم" و"الوطني"

الشارقة 24:

استضاف نادي الذيد الثقافي الرياضي بالشارقة، جلسة حوارية، نظمتها إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.

جاءت الجلسة بحضور سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، والأستاذة عفراء جمعة المشغوني رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في مجلس الشارقة الرياضي، والأستاذ محمد صلاح المنسق العام، وسعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، وممثلي أندية الشارقة.

تمت مناقشة جميع القضايا الخاصة بالأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تمت في الفترة الماضية من عام 2018، كما ناقش الحاضرون بالجلسة الاستعدادات لفعاليات "يوم العلم"، التي سوف ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، بحضور جميع أندية الإمارة، وتبدأ مسيرة العلم من المنطقة الشرقية وتنتهي بإمارة الشارقة، واتفقت جميع أندية الشارقة على تنظيم فعاليات متنوعة داخل أروقة النوادي بمناسبة الاحتفالات بيوم الشهيد واليوم الوطني الـ47، على أن تكون هناك فعالية تشارك فيها جميع الأندية على مستوى إمارة الشارقة ينظمها مجلس الشارقة الرياضي.

كما تم استعراض ومناقشة الخطوط العريضة لأجندة فعاليات 2019، وكيف يمكن أن تحقق الأندية قفزة نوعية، من خلال تحقيق الأهداف المطلوب تنفيذها، وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، حرصاً على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس، بما يصب في مسيرة تطور وتقدم أندية الشارقة، ومواجهتها للتحديات الحالية والمستقبلية وتحقيقها للإنجازات.

كما تم مناقشة إدراج الفعاليات المهمة وذات الطابع الاستراتيجي التي تنفذها الأندية أو مجلس الشارقة الرياضي ضمن أجندات حكومة الشارقة، التي تعلن من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد المشاركون على أهمية التركيز على تنفيذ وتفعيل الأنشطة الرياضية المجتمعية، وأهمية المشاركة في فعاليات مهرجان شيص السنوي، الذي يقام منتصف ديسمبر المقبل.

وأثنى ممثلو الأندية على اللقاء المثمر مع إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، تأكيداً على الدعم والتقدير الكبير الذي تحظى به أندية الإمارة، ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأنشطة والمبادرات.