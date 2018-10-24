"دوري الإمارات لونجين" لقفز الحواجز ينطلق بـ "الشارقة للفروسية"

الشارقة 24:

يتجدد اللقاء ين فرسان وفارسات قفز الحواجز في دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في موسمه الجديد "2018 - 2019"، على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، عصر الأربعاء، برعاية لونجين، وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية.

تتألف منافسات الأسبوع الرابع من الدوري 12 شوطاً يستكمل بها نادي الشارقة حصته المكوّنة من 3 منافسات أسبوعية، ضمن دوري القفز، المقرر إقامتها على أرضية ميدان الصالة المغطاة قبل انطلاقة البطولات الدولية، على أن تتواصل بقيتها في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل.

وتغلب على منافسات الأسبوع أشواط بمواصفات الجولة الواحدة، بمعدل 8 أشواط، ضمن مسارات مصممة بحواجز يتراوح ارتفاعها بين "80 ـ 140" سم، حسب مستوى الأداء الميداني لكل فئة، وبقية الأشواط الأربعة جميعها بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، أحدهم لمشاركة الفرسان من الفئة الثانية و"الجونيورز" على حواجز "120" سم، وفئة خيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات على حواجز "115" سم، والخيول عمر 6 سنوات على حواجز "120" سم، تليها 3 أشواط جميعها من الفئة الأولى على حواجز "125" سم، و"130" سم، و"140" سم في الختام.

حيث يتابع حسام زميت المستشار الفني ممثل اتحاد الفروسية، سير المنافسات وأداء الفرسان في الميدان، ويترأس خليل إبراهيم بمعاونة الدوليين ليزا حارب، وحسن موسى وكريستين غروبر، والدولي علي مهاجر لجنة التحكيم.

وتستمر مهمة تصميم المسارات للأسبوع الرابع على التوالي بمعاونة علي فاروق، والميادين يشرف عليها نيل إبراهام بمعاونة كريم حسين ومحمد منصور.