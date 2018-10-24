درع البطولة لـ "القيادة العامة"

235 سيدة تشاركن في كأس الشارقة الرياضي للسيدات

  • الأربعاء 24, أكتوبر 2018 في 12:58 ص
تُوج فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة، بكأس الرماية في فئتي الفردي والجماعي، وحصوله على درع البطولة في كأس الشارقة الرياضي للسيدات، فيما ذهب لقب كرة السلة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، وكرة الطاولة إلى دائرة الأشغال العامة.
الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:
 
بمشاركة 235 سيدة من 23 مؤسسة حكومية وخاصة، شهدت مباريات كأس الشارقة الرياضي للسيدات، التي اختتمت مساء الثلاثاء، تنافساً مثيراً بين اللاعبات، وحصل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة على درع البطولة من خلال تجميعه لأكبر عدد من النقاط.
 
وفي الرماية فردي ذهبت المراكز الثلاثة الأولى للاعبات منتسبات القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث تُوجت الرامية أمل مسلم بالميدالية الذهبية، بينما احتلت فاطمة الكعبي المركز الثاني بنيلها الميدالية الفضية، فيما حلت فاطمة القهوي في المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية.
 
أما في فئة الرماية جماعي عزز فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة تفوقه في فئة الجماعي ونال المركز الأول، بينما حل مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في المركز الثاني، فيما جاء نادي سيدات الشارقة في المركز الثالث.
 
وعلى صعيد منافسات كرة السلة نجح فريق دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في الظفر بالمركز الأول وحصد كأس المنافسة، بينما جاء فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى فريق جامعة عجمان.