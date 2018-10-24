235 سيدة تشاركن في كأس الشارقة الرياضي للسيدات

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

بمشاركة 235 سيدة من 23 مؤسسة حكومية وخاصة، شهدت مباريات كأس الشارقة الرياضي للسيدات، التي اختتمت مساء الثلاثاء، تنافساً مثيراً بين اللاعبات، وحصل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة على درع البطولة من خلال تجميعه لأكبر عدد من النقاط.

وفي الرماية فردي ذهبت المراكز الثلاثة الأولى للاعبات منتسبات القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث تُوجت الرامية أمل مسلم بالميدالية الذهبية، بينما احتلت فاطمة الكعبي المركز الثاني بنيلها الميدالية الفضية، فيما حلت فاطمة القهوي في المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية.

أما في فئة الرماية جماعي عزز فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة تفوقه في فئة الجماعي ونال المركز الأول، بينما حل مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في المركز الثاني، فيما جاء نادي سيدات الشارقة في المركز الثالث.

وعلى صعيد منافسات كرة السلة نجح فريق دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في الظفر بالمركز الأول وحصد كأس المنافسة، بينما جاء فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى فريق جامعة عجمان.