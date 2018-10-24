ندى عسكر: "الشارقة للسيدات" يسعى لمشاركة أوسع تُنمِي روح الفريق

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبمشاركة 235 سيدة من 23 مؤسسة حكومية وخاصة أختمت مساء الثلاثاء، النسخة الخامسة من كأس الشارقة الرياضي للسيدات التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بنادي سيدات الشارقة.

وأسفرت نتائج منافساتها عن تتويج القيادة العامة لشرطة الشارقة بكأس الرماية في فئتي الفردي والجماعي، فيما ذهب لقب السلة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وكرة الطاولة إلى دائرة الأشغال العامة.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24: أشارت سعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى أن الهدف من تنظيم كأس الشارقة الرياضي للسيدات، مشاركة جميع سيدات وموظفات إمارة الشارقة لمساعدتهن على زيادة الإنتاجية في العمل والتعاون وبناء روح الفريق الواحد، وكسر روتين العمل لضخ دماء جديدة تساعدهن على مزيد من الإنتاجية والتطور.

وأضافت عسكر، أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تسعى من خلال هذه المبادرة التي تُنظم سنوياً إلى جعل الرياضة أسلوب حياة للسيدات والموظفات في حكومة الشارقة.