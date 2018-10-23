الإمارات تبحث تعزيز التعاون الرياضي مع سريلانكا

الشارقة 24:

استقبل معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وزير الرياضة السريلانكي فايزر مصطفى، يوم الثلاثاء، في مقر مكتبه بأبوظبي.

ورحب معالي محمد خلفان الرميثي، في مستهل اللقاء بالوزير الضيف، مشيداً بالعلاقات التي تربط بين البلدين في المجال الرياضي، وما تمثله الرياضة لكلا البلدين.

وناقش الطرفان، عدداً من المواضيع الرياضية ذات الاهتمام المشترك، والمشاركات الرياضية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، والبنى الرياضية التحتية في كلا البلدين.

وأشاد معاليه بالدور الإيجابي والإنساني لوزير الرياضة السيرلانكي في بلده، وما يقوم به ويقدمه من خدمات تستحق الثناء، وأكد أن هذا اللقاء يساهم في تعزيز الدور المشترك، وتجسيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، والزيارات بين البلدين في كافة الجوانب الرياضية.

من جانبه، أشاد وزير الرياضة السريلانكي، بحفاوة الترحاب والاستقبال، وبمكانة رياضة الإمارات، ودورها البارز عالمياً من خلال مشاركاتها الدولية، ومنشآتها المدعمة بالخدمات والتقنيات المتقدمة.

وتبادل الجانبان، الدروع والصور التذكارية، بحضور سعادة محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد سالمين الجابري من مكتب رئيس الهيئة.