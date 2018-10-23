الشارقة تبحث مع كوريا الجنوبية تأسيس أكاديمية للتايكواندو

الشارقة 24:

بحث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مع قنصلية كوريا الجنوبية في دبي والإمارات الشمالية، أوجه التعاون المشترك، وتنمية العلاقات، وأطر التلاقي بين الجانبين، بما ينعكس على تطوير النواحي الرياضية، والاستفادة من التجربة الكورية، في تطوير رياضة التايكواندو.

جاء ذلك، خلال استقبال أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، يرافقه نائبه أحمد سعيد الجروان، وفداً من قنصلية كوريا الجنوبية في دبي والإمارات الشمالية.

وأشاد العويس، بمتانة العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية، وأعرب عن تمنياته بمزيد من التطور والازدهار في هذه العلاقات، وقدم شرحاً وافياً عن أهداف واختصاصات النادي، وما يتطلع إليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من تأسيس النادي، ودوره في نشر الرياضة.

ودعا العويس، إلى تعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي، فيما يخص تطوير رياضة التايكواندو بإمارة الشارقة، والاستفادة من الخبرات الكورية الجنوبية في هذا المجال .

وبحث الجانبان، سبل التعاون لتطوير رياضة التايكواندو، والعمل على تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الكورية المناظرة، والبدء في خطوات متسارعة للعمل على وضع اللبنات الأولى لتأسيس أكاديمية رياضية للتايكواندو بالشارقة.

بدوره، أشاد أحمد سعيد الجروان، بالتجاوب الكبير من قبل القنصلية الكورية، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي، وأثنى على استجابتهم لعقد هذا الاجتماع التنسيقي بين الجانبين، متمنياً أن تكلل الجهود بالنجاح والتوفيق، خلال الفترة المقبلة، وأن يثمر هذا التنسيق، عن ميلاد أكاديمية التايكواندو بالشارقة قريباً.