متطوعو نادي مليحة يشاركون في "ساعة مشي"

الشارقة 24:

في إطار تعزيز شعار "الرياضة أسلوب حياة"، شارك فريق المتطوعين في نادي مليحة الثقافي الرياضي، بفعالية "ساعة مشي"، التي نظمتها جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، بالتعاون مع فرع الشارقة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة.

تأتي هذه المشاركة، من باب حرص مجلس إدارة النادي، على مشاركة الفريق في الأنشطة المجتمعية التطوعية، كجزء من خطته الاستراتيجية، لتعزيز ممارسة رياضة المشي، وإثراء وتوطيد العمل الإنساني في نفوس المتطوعين خاصة، والمجتمع عامة، ودعوة المجتمع إلى اتخاذ الرياضة أسلوب حياة، إلى جانب التضامن مع مرضى التهاب المفاصل، ورفع روحهم المعنوية.