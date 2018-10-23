"الشارقة الرياضي" يناقش خطط التعاون مع اتحاد كرة السلة

الشارقة 24:

بحث سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مع الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، سبل التعاون وتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار العمل على المزيد من التطوير للعبة في أندية الإمارة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الاتحاد لمقر المجلس، برئاسة سعادة عبد اللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة.

واستعرض الاجتماع كيفية تفعيل سبل التعاون بين الطرفين بعد قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإضافة الألعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى، والاستفادة من هذا الجانب في إثراء النشاط الذي تضيفه الأندية المعنية مع بقية الأندية بالإمارة، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة كرة السلة في الإمارة.

وأشار سعادة الحزامي إلى أن لقاء وفد اتحاد كرة السلة جاء تأكيداً على الاهتمام الكبير من مجلس الشارقة الرياضي بالعمل على التطوير وزيادة الاهتمام برياضة كرة السلة في ظل دعم صاحب السمو حاكم الشارقة للرياضة في الإمارة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وأشار الأمين العام إلى أن كرة السلة تحظى باهتمام كبير، خاصة بعد إضافتها ضمن الألعاب الجماعية بأندية المنطقة الوسطى، حيث يمثل ذلك حافزاً كبيراً، ويسهم في رفع المستويات لكل الأندية.

وبدوره تقدم سعادة عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على القرار باعتباره يمثل ناحية إيجابية للغاية في ظل تشجيع اتحاد كرة السلة للنشاط، مضيفاً أن الشارقة ركيزة أساسية يولي لها الاتحاد اهتمامه من أجل أن يصب ذلك في صالح تطور اللعبة.