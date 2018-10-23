"ناشئة خورفكان" يحصدون كأس دوري تنس الطاولة

الشارقة 24:

حقق كل من الناشئ ماجد خلفان النقبي وعبد الله راشد خميس وخالد محمد عبد الله من ناشئة خورفكان، فوزاً مستحقاً بكأس المركز الأول في دوري ناشئة الشارقة لتنس الطاولة، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وفاز سعود محمد عبد الله ومنصور أحمد راشد ومحمد سعيد عبد الله لاعبو مركز ناشئة كلباء بالمركز الثاني، وتقاسم المركز الثالث كلاً من يوسف علي عبد الرحمن وعلي عيسى الشيباني وعبد الرحمن محمد الكمالي من مركز ناشئة واسط.

وأقيمت منافسات الدوري في مركز ناشئة مليحة بنظام خروج المغلوب، وبمشاركة 21 لاعباً من المنتسبين لمراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في إمارة الشارقة بمختلف مدنها ومناطقها.

وحرصت ناشئة الشارقة من خلال تنظيمها لفعاليات الدوري الذي أقيم في أجواء تنافسية، على تحقيق مجموعة من الأهداف، كان في مقدمتها اكتشاف الناشئة الموهوبين في رياضة تنس الطاولة، وإتاحة الفرصة أمامهم في إظهار ما تعلموه من مهارات في استقبال الكرة وإرسالها إلى أرضية منافسيهم، وتوظيف قدراتهم في الدقة والتركيز على حركة اللاعب ومتابعة الكرة لتحقيق الفوز.

وجاء الدوري ضمن خطة ناشئة الشارقة في الكشف عن اللاعبين المتميزين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، ورفع مستوى لياقتهم البدنية، حيث يقوم كل مركز بالاستعداد الجيد لتلك البطولات، عبر تدريب منتسبيه على مدار العام على مهارات الألعاب المختلفة في بطولات داخلية لاختيار أفضل العناصر الشبابية وتأهيلهم للمنافسة في المحافل الرياضية المحلية والعربية والدولية.