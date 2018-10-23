نقل مباراة الوصل والأهلي المصري لإستاد برج العرب

الشارقة 24 - محمود علي:

وافق الاتحاد العربي لكرة القدم على الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري، بنقل مكان مباراة فريق الأهلي المصري ونظيره فريق الوصل الإماراتي في دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال من إستاد السلام بمدينة القاهرة إلى إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، تلقى طلباً من الاتحاد المصري بنقل المباراة إلى إستاد برج العرب لوجود أعمال إنشائية قائمة في محيط إستاد السلام، حيث لم يتردد الاتحاد العربي لكرة القدم في الموافقة حرصاً على تحقيق أعلى درجات التعاون.