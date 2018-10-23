العبدولي: الوصل جاهز لمواجهة قوية أمام شباب الأهلي

الشارقة 24 - محمود علي:

أوضح حسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل أن أمام فريقه مباراة مهمة ضد فريق شباب الأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الخليج العربي.

وأكد جاهزية فريقه لخوض المباراة، قائلاً: نحن فريق يملك مقومات الفريق البطل حيث نضم بين صفوفنا مجموعة مميزة من النجوم التي تصنف ضمن أفضل لاعبي الدولة سواء من اللاعبين الأجانب أو المواطنين، وهذا ما يجعلنا قادرين على المنافسة على البطولات.

وأضاف: نعمل من أجل الوصول لأقصى درجات الجاهزية قبل مباراة الفريق المقبلة التي نسعى فيها إلى بذل قصارى جهدنا لتقديم الأداء الذي يمكنا من تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من أجل العودة مجدداً إلى نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فترة.

وختم العبدولي حديثه، قائلاً: أراهن في المباراة المقبلة على الجمهور ونجوم النادي، أعلم بأن الجمهور لديه بعض العتب علينا لذلك فأنا أوجه رسالتي لهم بأن يتجاوزوا ذلك الأمر الآن فالنادي أكبر مننا جميعاً، وأن يساندونا في المباراة المقبلة كعادتهم لأننا في حاجة ماسة لهم.