مدرب شباب الأهلي يؤكد صعوبة المباراة مع الوصل

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أنه سيواجه فريقاً قوياً للغاية وشرساً، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

وأكد المدرب، خلال مؤتمر صحافي، قبل مواجهة الوصل في الجولة المقبلة، أن تراجع نتائج وعروض منافسه، في الوقت الراهن يعتبر أمراً عارضاً، ولا ينفي قوة الفريق وتميز لاعبيه، وتوقع أن يؤثر التغيير في الجهاز الفني، بصورة إيجابية على مستوى فريقه، لافتاً إلى أن الوصل يضم لاعبين من أصحاب الخبرة، وأجانب على مستوى كبير من الكفاءة الفنية.

ودعا إلى عدم الاستهانة بأي منافس، مهما كان مركزه في جدول ترتيب الدوري، وأداء كل المباريات بقوة وتركيز، لمواصلة الانتصارات، لافتاً إلى أنه بعد العودة من مباراة دبا تم التركيز على الجوانب التكتيكية أكثر، وتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة للقاء الوصل.

وأكد أروابارينا، أن تعثر فريق الشارقة بالتعادل، والعين بالخسارة، في الجولة السابقة، محطة لا يجب أن نقف عندها كثيراً، وحث شباب الأهلي، على مواصلة العمل، لتحسين أداء ونتائج الفريق في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى تقارب مستويات الدوري هذا الموسم.