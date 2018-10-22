الإمارات تحصد لقب بطولة العالم لزوارق "الإكس كات"

الشارقة 24 – وام:

حصدت دولة الإمارات لقب بطولة العالم لزوارق الإكس كات، لموسم 2018، بعد أن تمكن زورق أبوظبي 4، بقيادة فالح المنصوري، وشون تورنتي، من الفوز بالمركز الأول في الجولة الرابعة والختامية للبطولة، حيث وصل إلى النقطة 213 في صدارة الترتيب العام.

وأقيمت الجولة في مدينة هانجزو الصينية، وفرضت زوارق الإمارات سيطرتها على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حل زورق شرطة دبي في المركز الثاني في الترتيب العام، برصيد 204 نقاط وجاء زورق أبوظبي 5 ثالثاً برصيد 184 نقطة.

وأهدى فريق أبوظبي إنجازه بالفوز بلقب بطولة العالم لزوارق الإكس كات لموسم 2018، إلى قيادة الدولة الرشيدة، وشعب الإمارات.