منتخب الإمارات للشباب يمزق شباك الصين تايبيه بـ 8 أهداف

الشارقة 24 - محمود علي:

حجز منتخبنا الوطني للشباب، تحت 19 عاماً، مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للشباب المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بعد أن أمطر شباك نظيره منتخب الصين تايبيه، بثمانية أهداف مقابل هدف وحيد، تناوب في تسجيلها، أحمد فوزي، وعلي صالح بهدفين، وماجد راشد بهدفين، وراشد سالم بهدفين، وعبد الله النقبي، ليواصل بها الأبيض الشاب، صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط.

ويختتم منتخبنا مبارياته، في دور المجموعات، بلقاء منتخب إندونيسيا المستضيف، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، حيث يسعى الأبيض الشاب، إلى مواصلة عروضه القوية، وتأكيد صدارته للمجموعة.