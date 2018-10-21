نادي الحمرية يحتفل بفوزه بجائزتي تميز

الشارقة 24:

احتفل نادي الحمرية الثقافي الرياضي، بفوزه بجائزتين من جوائز التميز لأندية إمارة الشارقة، في دورتها الثانية، بحضور جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس، والكوادر العاملة في النادي، ولفيف من المدعوين.

وكان النادي قد نال، جائزة في فئة القيادة الاستراتيجية، وأخرى في فئة الإدارة الفنية ورعاية اللاعبين، ضمن جوائز التميز لأندية إمارة الشارقة .

وهنأ الشامسي، خلال الاحتفال، أسرة نادي الحمرية بهذا الإنجاز الفريد، وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة، وتوجيهاته بالدعم المتواصل للرياضة والأنشطة الرياضية في النادي، وأثنى على دور مجلس الشارقة الرياضي، في دعم النادي وتمكينه من التطور.