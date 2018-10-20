الظفرة يضرب الوحدة برباعية في دوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

حقق الظفرة فوزاً كبيراً على الوحدة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي احتضنها إستاد بني ياس، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، السبت.

وباغت الظفرة الوحدة بثلاثة أهداف في الدقائق الأولى، حيث افتتح سهيل المنصوري سجل الأهداف في الدقيقة السادسة، وفي الدقيقة الـ 12 أضاف ديغو ريغوناتو الثاني.

وعاد المنصوري ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ 21.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح مراد باتنا في تسجيل الهدف الأول للوحدة في الدقيقة الـ 41، وفي الدقيقة الـ 50 سجل حمدان الكمالي لاعب الوحدة، هدفاً بطريق الخطأ في مرماه، وسجل سبستيان تيغالي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة الـ 90.