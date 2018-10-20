23 أكتوبر انطلاق فعاليات كأس الشارقة الرياضي للسيدات

الشارقة 24 – وام:

تنطلق 23 أكتوبر الجاري، النسخة الخامسة من كأس الشارقة الرياضي للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتعتبر كأس الشارقة الرياضي للسيدات، التي تتنافس فيها موظفات المؤسسات الحكومية والخاصة بالإمارة، في 3 ألعاب هي: كرة السلة وكرة الطاولة والرماية، من بين أبرز المسابقات المحلية التي تعكس اهتمام الشارقة الكبير بالرياضة النسوية، وسعيها الدائم إلى إيجاد واقع رياضي يمنح السيدات الفرص الكافية لممارسة الرياضة.

وتشارك في نسخة هذا العام من الكأس، التي تقام جميع منافساتها في الصالة الرياضية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كل من مركز الريادة، وسجايا فتيات الشارقة، وإدارة فروع نادي سيدات الشارقة، ونادي سيدات الشارقة، والرعاية الصحية الأولية، ومركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وجامعة الشارقة، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم، ونادي سيدات خورفكان، ومجلس الشارقة للتعليم، ودائرة الخدمات الاجتماعية.

كما تشارك، دائرة التنمية الإقتصادية، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وشرطة الشارقة، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة الثقافة بالشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات، و"التمكين الاجتماعي"، وجمعية الشارقة التعاونية، والشركة الوطنية للاتصال، وشركة دامسك لتعهدات الحفلات والمناسبات الترفيهية.