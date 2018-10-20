"الذيد" يحتفل بحصوله على 25 ميدالية في "التطوير" للسباحة

الشارقة 24:

كرم سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، في حضور أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أبطال نادي الذيد من فريق السباحة، بعد أن عادوا بـ 25 ميدالية ملونة من بطولة كأس التطوير للسباحة، التي اختتمت أخيراً بتنظيم من اتحاد الإمارات للسباحة.

وهنأ بن هويدن فريق السباحة بنادي الذيد على هذه النتائج المتميزة في بطولة كأس التطوير للسباحة، حيث حصد الفريق 6 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و9 برونزية، كما حصل على كأس المركز الأول لمرحلة 17 سنة على مستوى الدولة في الترتيب العام للبطولة.