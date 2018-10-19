الفجيرة يقلب الطاولة على كلباء في دوري الخليج العربي

الشارقة 24- محمود علي:

تمكن فريق الفجيرة من قلب الطاولة على مضيفه اتحاد كلباء، وحوّل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي احتضنها استاد اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.

تقدم الكولومبي تومي رييس في الدقيقة 31 لاتحاد كلباء، وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 38، وجاءت ثلاثية الفجيرة في الدقائق 67 و70 و83.

وسجل هلال سعيد الهدف الأول، وأضاف محمد بن يطو الهدفين الثاني والثالث.

ورفع الفجيرة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع، في حين توقف رصيد اتحاد كلباء عند تسع نقاط في المركز السادس.