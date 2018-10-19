دوري الخليج العربي: سعد سرور يقود الإمارات لتعادل ثمين أمام بني ياس

الشارقة 24- محمود علي:

تعادل الإمارات وبني ياس بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة المثيرة التي احتضنها استاد بني ياس ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.

تقدم الإسباني بيدرو كوندي لبني ياس في الدقيقة الثامنة، وتعادل وليد عمبر في الدقيقة 45، وسجل فهد الظنحاني حارس بني ياس الهدف الثاني للإمارات عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وسجل أحمد مال الله الثاني لبني ياس في الدقيقة 84، وأضاف فيصل العنتلي الثالث للسماوي في الدقيقة 86، قبل أن يتعادل سعد سرور للإمارات في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع السماوي رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع، في حين وصل الإمارات إلى النقطة الرابعة في المركز الحادي عشر.