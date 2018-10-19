دوري الخليج العربي: شباب الأهلي يعود من الفجيرة بثلاث نقاط ثمينة

الشارقة 24 – محمود علي:

عاد شباب الأهلي من الفجيرة بثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على دبا بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها استاد الفجيرة، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.

تقدم الضيوف في الدقيقة الثالثة عبر محمد مرزوق، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس من الترتيب، في حين توقف رصيد دبا عند ثلاث نقاط وتراجع للمركز الثاني عشر.

وتعد هذه المباراة الأولى لشباب الأهلي مع مديره الفني الجديد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في مسابقة الدوري الذي تولى منصبه خلفاً للتشيلي سييرا.