"أبوظبي للقوارب" يشهد إطلاقاً حصرياً ليخوت فاخرة

الشارقة 24 – وام:

شهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018، الذي تنظمه وتستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض لليوم الثاني على التوالي، إقبالاً واسعاً من الزوار للاطلاع على أحدث الإصدارات الحصرية من القوارب واليخوت الفاخرة من نخبة الشركات الإقليمية والعالمية العارضة، وذلك ضمن " أدنيك مارينا" البالغة مساحته 31 ألف متر مربع.

ويحفل جدول أعمال المعرض الذي يستمر حتى يوم غد السبت بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بعروض القوارب ومعدات الرياضات المائية والصيد، وسط مشاركة واسعة من 270 شركة عارضة من 25 دولة حول العالم ونخبة من الشركات المحلية، إلى جانب سلسلة من الرياضات المائية والأنشطة البحرية والترفيهية التي تحتفي بالإرث الغني للتراث البحري لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات

وشهد جدول أعمال يوم الخميس، فعاليات الإطلاق الحصري وأبرزها إطلاق "الأكاديمية البحرية الجديدة" لنادي أبوظبي البحري، حيث شهد جناح الأكاديمية خلال المعرض استعراض الخدمات التي تقدمها الأكاديمية من دوارات تدريبية وبرامج وحصص مختلفة تشمل جميع أنواع الرياضات البحرية، بالإضافة إلى الرياضات الترفيهية والمجتمعية التي تغطي كل مجالات البحر.

وأوضح حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، أن اختيار معرض أبوظبي الدولي للقوارب ليكون منصة الإطلاق الحصري لأحدث اليخوت الفاخرة والقوارب ومعدات الصيد والرياضات المائية من نخبة العلامات التجارية، يؤكد الثقة الدولية بإمارة أبوظبي بما تتمتع به من فرص واعدة ضمن قطاعات السياحة والترفيه والأعمال، في ظل الجهود الوطنية الحثيثة لدفع عجلة التنويع الاقتصادي تماشياً مع خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030.