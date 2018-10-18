مدرب عجمان: مواجهة الشارقة لن تخلو من الصعوبة والإثارة

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن المصري أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان، أن مباراة فريقه مع الشارقة لن تخلو من الصعوبة للفريقين، وستكون قوية كونها مع المتصدر، وأكد سعيه لاقتناص النقاط كاملة، وتوقع تسجيل الكثير من الأهداف من الفريقين.

وتابع الرمادي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء، أن فريق عجمان يتمتع باكتمال صفوفه، ويسعى لتقديم مباراة جيدة، استمراراً للأداء المقنع الذي قدمه منذ بداية الموسم، ولفت إلى أنه سيخوض المباراة بمنتهى الاحترام للمنافس، الذي يقدم عروضاً جيدة للغاية، مع نهاية المرحلة الخامسة للدوري.

وأضاف، أن عجمان لا يفكر في مباراتي الفريقين بالموسم الماضي، لأن الظروف اختلفت، وأعرب عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكداً أن جميع عناصر عجمان جاهزة فنياً وبدنياً.