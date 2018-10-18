مدرب الشارقة: التركيز أمام عجمان سيقودنا للخروج بـ 3 نقاط

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، أن فريقه سيدخل مباراة عجمان، في لقاء الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، وهو يعلم مدى صعوبتها، في ظل رغبة الفريقين، في تحقيق النتيجة الإيجابية.

وشدد العنبري، في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، للحديث عن المباراة، على سعي فريقه للحصول على النقاط الثلاث، للاستمرار في صدارة ترتيب المسابقة.

وأضاف مدرب الشارقة، أن المنافس من الفرق المستقرة في الأداء من الموسم الماضي، وأن المستوى والترتيب كان متقارباً بين الفريقين، وأوضح أن على فريق الشارقة التحلي بالتركيز الكامل، مع الوضع في الاعتبار أهمية المباراة، ونسيان النتائج السلبية، التي تحققت في كأس الخليج العربي، والتفريق بين البطولتين، لاختلاف الأهداف واللاعبين.