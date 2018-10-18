أبيض الناشئين يدشن معسكره الداخلي بدبي

الشارقة 24- محمود علي:

يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين، مواليد 2004، عصر يوم غد الجمعة، معسكره الداخلي بدبي، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين، تحت 16 سنة، المقررة العام المقبل.

وتضم قائمة أبيض الناشئين لمعسكر دبي، الذي سيستمر لثلاثة أيام، 23 لاعباً هم: حميد علي المهري، مطر سالم سيف، محمد أحمد الحارثي "بني ياس"، أحمد محمد المرزوقي، منصور عبد الرحيم محمد، مشعل جمال المعمري "الجزيرة"، خالد توحيد محمد، علي طاهر إبراهيم، سعيد محمد غانم، بدر إبراهيم السويدي "الشارقة"، سعيد جمال محمد، أحمد محمد عبد الله، غيث خالد البلوشي، يوسف إبراهيم البلوشي "شباب الأهلي دبي"، حمد محمد الدرمكي، نهيان علي سيف، حمد علي الشكيلي، سالم خالد سالم "العين"، جمال خليفة السعدي، محمد جاسم محمد "النصر"، عبد الله أحمد عبد الله، عوض محمد الكثيري "الوحدة"، زايد صالح العلي "عجمان".

فيما تضم قائمة الجهاز الإداري والفني يونس عبد الرحمن "مديراً"، عبد الرحمن الحداد "مدرباً"، سالم النعيمي "مساعداً للمدرب"، فؤاد درويش "مدرباً لحراس المرمى"، موريدهان "معالجاً طبيعياً"، طارق عبد الرحيم "مسؤولاً للمهمات".

ويؤدي أبيض الناشئين تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج الساعة السادسة مساءً.