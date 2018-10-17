نهيان بن زايد يترأس اجتماع اللجنة المنظمة لكأس آسيا

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019"، اجتماع اللجنة الذي عقد الأربعاء بمقر المجلس .

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي نائب رئيس اللجنة العليا، وسعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجموعة أبوظبي، وسعادة سعيد حارب رئيس مجموعة دبي، وسعادة حمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين، وسعادة عيسى هلال الحزامي مدير مجموعة الشارقة، وسعادة عارف حمد العواني مدير البطولة والمكتب التنفيذي، إلى جانب العميد راشد سهيل آل علي ممثل اللجنة الأمنية، وسعادة محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وأعضاء مجموعات أبوظبي ودبي والشارقة والعين.

وتقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ودورها الريادي الداعم لاستدامة النجاحات الرياضية، وانعكاسه الكبير على نجاح الفعاليات والتظاهرات الرياضية العالمية والقارية، التي تقام على أرض الإمارات، التي غدت وجهة عالمية للرياضة، ومنصة لتجمع نخبة القيادات وصناع القرار ونجوم الرياضة العالمية.

وأشاد سموه بمستوى التحضيرات الكبيرة للبطولة القارية، تحت إشراف اللجنة التنفيذية برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، موضحاً أن الوصول لهذه المرحلة المهمة من الجاهزية لاستضافة الحدث القاري بنسخته الجديدة، يعكس مدى الخطط التنظيمية الفاعلة والبرامج المتقدمة التي اعتمدتها اللجنة العليا المحلية، من أجل ترسيخ السمعة العالمية لمكانة الإمارات ودورها، في تحقيق النقلة النوعية لكافة البطولات والفعاليات التي تستضيفها.