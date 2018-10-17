"فيفا" يعلن أسماء حكام كأس العالم للأندية بالإمارات

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة حكام الساحة والمساعدين الذين سيديرون مواجهات كأس العالم للأندية، الني ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا العام.

وتم اختيار ستة أطقم تحكيمية، يمثل كل منها واحداً من الاتحادات القارية المختلفة، كما اختار "فيفا"، ستة حكام إضافيين، للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد، خلال البطولة.

ويصل جميع أفراد الطواقم التحكيمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في السادس من ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال الاستعدادات النهائية، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية.

والحكام هم: الياباني ساتو رايوجي، والجزائري عبد الشريف مهدي، والأميركي ماروفو جاير، والبرازيلي ويلتون سامبيو، والنيوزيلندي مات كونجر، والإيطالي جيانالوكا روسي للساحة، ومعهم 12 مساعداً لحاملي الراية.

وتقام كأس العالم للأندية، في مدينتي أبوظبي والعين، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، وتقام المباراة النهائية على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

يذكر أن الفرق التي ضمنت مشاركتها في البطولة حتى الآن، هي ريال مدريد الإسباني "بطل أوروبا"، والعين "بطل الدوري الإماراتي"، وجوادالاخارا المكسيكي "بطل أميركا الشمالية"، وتيم ويلينجتون النيوزيلندي "بطل أوقيانوسيا"، في انتظار الفرق الفائزة ببطولات دوري أبطال إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.