نادي الذيد ينظم احتفالاً لتكريم 120 لاعباً في الكاراتيه

الشارقة 24:

احتفل مجلس إدارة نادي الذيد، بمقره مساء أمس الثلاثاء، بنجاح رياضة الكاراتيه، بعد مشاركة النادي الأخيرة، وإحراز 4 ميداليات ذهبية في بطولة الشارقة للكاراتيه، التي أقيمت 22 سبتمبر الماضي.

وشكل الاحتفال، الذي أقيم بمسرح النادي، سمفونية، للتأكيد على مواصلة اهتمام نادي الذيد بلعبة الكاراتيه، إلى جانب الحرص على وضع استراتيجية متكاملة تضمن نجاح تلك الرياضة، واستقطاب الذكور والإناث للمشاركة بها، واكتساب فنونها، في ظل نجاح النادي بتشكيل فريق قوامه 120 لاعباً ولاعبة.

بدأ الاحتفال من خلال التعريف بإنجازات نادي الذيد بالكاراتيه، خلال السنوات القليلة الماضية، وتكريم أبرز الفائزين في البطولات الرياضية التي شارك بها النادي.

كما تضمن الحفل عروضاً قدمها أبناء نادي الذيد، أعربوا خلالها عن سعادتهم بانضمامهم لأسرة اللعبة، بمشاركة نحو 120 مشاركاً.

وتخلل الحفل استعراضاً من سالم محمد بن هويدن لمشروع إدخال لعبة الكاراتيه، وإضافتها على رقعة الألعاب الرياضية في النادي، ومدى الجهود والإمكانات التي وضعت لضمان نجاح اللعبة بشكل متكامل.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد سالم بن هويدن الكتبي، أن إدارته تعطي الاهتمام وتوفر عوامل النجاح لجميع فرق النادي الأخرى، وبشكل موازي لما تقدمه للفريق الأول لكرة القدم.

وأشار بن هويدن، إلى النقلة النوعية التي شهدتها رياضة الكاراتيه في النادي خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد أن ارتفع عدد الميداليات الملونة من 15 ليصبح 120 ميدالية خلال هذه الفترة، وارتفع عدد اللاعبين الذين يمارسون اللعبة من 45 لاعباً إلى 150.

من جهته، أعرب أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عن سعادته للنقلة النوعية التي وصلت اليه رياضة الكاراتيه في نادي الذيد، الذي يؤكد جاهزية إدارة النادي تقديم أفضل أنواع الدعم الفني لمواصلة تطور الكاراتيه في نادي الذيد.

وفي ختام الاحتفال، وكرم بن هويدن والعويس والعسم والخاطري أصحاب الميداليات والحاصلين على الأحزمة والاشادة بجهودهم.

جاء الاحتفال بحضور عبيد العسم السويدي عضو مجلس الإدارة مشرف رياضة الكاراتيه، فيما حضر من نادي الذيد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي، وحميد الخاطري عضو مجلس الإدارة، والدكتور حمود العنزي مدير النادي والجهاز الإداري والفني للعبة الكاراتيه.