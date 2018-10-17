منتخبنا يفتتح مشوار شاطئية القارات بلقاء الفراعنة

الشارقة 24- محمود علي:

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية برنامج منافسات البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثامن على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقام منافسات منافساتها هذا العام على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم.

ويبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره في البطولة التي تحمل لقب "هواوي" الشركة الرائدة في صناعة تقنيات الاتصال الحديثة والأجهزة الذكية، حيث يواجه المنتخب المصري في الساعة الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 6 نوفمبر 2018.

وستقام 3 مباريات أخرى في ذات اليوم، حيث يلتقي منتخب البرازيل بطل العالم وحامل اللقب مع منتخب إسبانيا بطل أوروبا في الساعة الرابعة والربع، كما يواجه منتخب تاهيتي نظيره الروسي في الساعة السابعة إلا ربع مساء، ويلتقي منتخب الولايات المتحدة الأميركية مع منتخب إيران في الساعة الثامنة مساء.

وتستمر المنافسات الأربعاء 7 نوفمبر، حيث يلتقي في الساعة الرابعة والربع منتخب مصر مع منتخب البرازيل، كما يلتقي منتخب إسبانيا مع منتخبنا الوطني في الساعة الخامسة والنصف، ويلتقي منتخب روسيا مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية، وأيضاً يلتقي منتخب تاهيتي مع منتخب إيران في الساعة الثامنة مساء.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي في ثالث أيام البطولة الخميس 8 نوفمبر، حيث يلتقي منتخب تاهيتي مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية في الساعة الرابعة والربع.

كما يلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الإسباني في الساعة الخامسة والنصف، ويلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب البرازيل في الساعة السابعة إلا ربع، ويلتقي منتخب إيران مع منتخب روسيا في الساعة الثامنة مساء.