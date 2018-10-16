منتخبنا يخسر وديته أمام فنزويلا بهدفين دون مقابل

الشارقة 24- محمود علي:





خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب فنزويلا بهدفين دون مقابل في المباراة الدولية الودية التي جرت اليوم باستاد لويس كومبانيس الأولمبي في ختام معسكر الأبيض الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.

وسجل هدفي منتخب فنزويلا اللاعب لويس بينو في الدقيقة الأولى من زمان شوط المباراة الأول واللاعب أنديرياس بونسيه في الدقيقة "46".

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت علي خصيف في حراسة المرمى وإسماعيل أحمد وسالم سلطان ومحمد برغش ومحمود خميس وعامر عبد الرحمن وماجد حسن وعلي سالمين وإسماعيل الحمادي وعمر عبدالرحمن وإسماعيل مطر.

وأجرى مدرب منتخبنا الوطني ألبيرتو زاكيروني مجموعة من التبديلات خلال الشوط الثاني، حيث أشرك خميس إسماعيل وأحمد ربيع وفارس جمعة وبندر الإحبابي وأحمد برمان وسلطان الغافري وخروج ماجد حسن وإسماعيل مطر وإسماعيل أحمد وإسماعيل الحمادي وعامر عبد الرحمن وعلي سالمين.