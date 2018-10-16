"ناشئة كلباء" يُتوّج بلقب كأس كرة الصالات

الشارقة 24:

توّج فريق كلباء بلقب كأس ناشئة الشارقة لكرة قدم الصالات، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في الصالة الرياضية لمركز ناشئة الذيد بنظام خروج المغلوب، وبمشاركة 120 لاعباً، مثلوا مراكزها الثمانية المنتشرة في مدن ومناطق إمارة الشارقة، وجاء فريق ناشئة خورفكان وصيفاً، وفريق دبا الحصن ثالثاً.

وشهدت المباراة الختامية لتحديد المركزين الأول والثاني منافسة قوية بين فريقي خورفكان وكلباء، في أجواء مثيرة سادها التحدي، حتى سجل اللاعب جمعة علي عبيد الهدف الأول لفريق كلباء خلال أحداث الشوط الأول، واشتعل اللقاء مع بدء الشوط الثاني ليحرز اللاعب عمر خالد إبراهيم هدف التعادل، وما بين هجمة وأخرى مرتدة؛ تمكن اللاعب نواف غريب المزروعي من تسجيل هدف التقدم وقيادة فريق كلباء للفوز بنتيجة 2/1.

وسيطر فريق دبا الحصن على مجريات مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وهز شباك مرمى نظيره الثميد بـ 7 أهداف مقابل 2، وسجل للفائز كل من عبد الله علي وأحمد فيصل (هاتريك)، ومحمد أحمد هدفاً، فيما سجل للثميد راشد حمد.

وجاءت منافسات الكأس، بهدف الكشف عن عناصر شبابية واعدة في مجال كرة قدم الصالات، واختيار أفضل اللاعبين للانضمام إلى منتخب ناشئة الشارقة، من خلال تأهيلهم للمنافسة على لقب بطولة المؤسسات الشبابية لكرة قدم الصالات، التي تنظمها ناشئة الشارقة في نسختها الأولى خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة المراكز الشبابية والأكاديميات الرياضية الخاصة.