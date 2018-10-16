الأبيض الأولمبي يخسر مباراته أمام نظيره المصري بهدف

الشارقة 24 - محمود علي:

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مباراته الودية أمام نظيره المصري بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي أُقيمت مساء الإثنين على إستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي دبي، وذلك في ختام محطته الإعدادية الأولى للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب طاهر محمد في الدقيقة 58.

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت خالد عبد الرحمن البلوشي في حراسة المرمى، ومحمد علي شاكر، وسعيد جمعة السعدي، وعبدالله جاسم علي، وزايد عبدالله العامري، ومحمد هلال راشد، وعيسى محمد خميس، وخليفة عبدالله خاطر، ومحمد عمر العطاس، وعبدالعزيز حماد صالح، وأحمد سعيد النقبي.