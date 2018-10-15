فاهم القاسمي يطلق العد التنازلي لـ"جولف موانئ دبي 10"

الشارقة 24 – وام:

أطلق معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، العد التنازلي، ليتبقى شهر على انطلاق منافسات بطولة "جولة موانئ دبي العالمية"، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 15 - 18 نوفمبر المقبل، بمشاركة أفضل 60 لاعباً في لائحة "السباق إلى دبي" للجولة الأوروبية للجولف، الذين يتنافسون على لقب النسخة العاشرة للحدث، بجوائز مالية إجمالية تناهز 13 مليون دولار أميركي للبطولة، والفائزين بالمراكز الأولى في "السباق إلى دبي".

حضر الإطلاق، محمد المعلم نائب الرئيس الأول والمدير العام في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، ويوسف كاظم الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للجولف، ومجموعة من الممثلين الرئيسيين في الحدث.

ودعت شركة "موانئ دبي العالمية"، الراعي الرسمي للبطولة، مجموعة نجوم المستقبل من برنامج تطوير الشباب الوطني التابع لاتحاد الإمارات للجولف، لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي الذي حققته استثمارات موانئ دبي العالمية في هذه الرياضة، منذ أن استضافت البطولة الأوروبية للموسم الأول في موسم 2008.