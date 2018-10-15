سباحو نادي الحمرية يحصدون 67 ميدالية ملونة في "كأس الإمارات"

الشارقة 24:

احتفل نادي الحمرية الثقافي الرياضي، بمقره، مساء الأحد، بأبطاله السباحين، لإحرازهم 67 ميدالية ملونة، في بطولة كأس الإمارات، التي اختتمت، مؤخراً، وأسفرت عن تتويج النادي بالمركز الأول على مستوى الدولة في فئة 12 و13 سنة.

واستطاع سباحو نادي الحمرية الواعدون، أن يحرزوا 17 ميدالية ذهبية، و29 ميدالية فضية، و21 ميدالية برونزية، بإجمالي عدد 67 ميدالية ملونة.

بدوره، هنأ سعادة جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، السباحين، وبارك لهم المراكز المتقدمة، التي رسخت لكيان نادي الحمرية كراعي للمواهب الناشئة في مجال السباحة.

وأثنى الشامسي على الجهاز الفني والإداري للسباحة، وهم أحمد جمال الدين، والمدربين مصطفى شارف وأسامة فواعر.

وأكد الشامسي أن النادي سيدعم السباحين الأبطال للوصول إلى المنصات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن نادي الحمرية ووفق خطته الاستراتيجية نجح طوال الفترة الماضية من تأسيس فريق السباحة، ليكون قادراً على المنافسة.