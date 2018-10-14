شباب الأهلي يبدأ مشواره مع أروابارينا بفوز صعب على عجمان

الشارقة 24 – محمود علي:

انتزع شباب الأهلي فوزاً صعباً على ضيفه عجمان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها استاد شباب الأهلي بالعوير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي اليوم الأحد.

ويعتبر هذا هو الفوز الأول خلال أول مباراة لشباب الأهلي مع مدربه الجديد أروابارينا.

تقدم خلفان حسن لشباب الأهلي في الدقيقة 39 وتعادل ستانلي لعجمان في الدقيقة 62، قبل أن يعود خلفان حسن ويسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 63.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، في حين توقف رصيد البرتقالي عند أربع نقاط وتراجع إلى المركز الرابع.